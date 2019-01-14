HBO объявил дату выхода восьмого сезона «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 07:32 2019-01-14T07:32:56+03:00

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Телеканал HBO наконец-то объявил дату выхода последнего, восьмого сезона "Игры престолов". Соответствующая информация появилась в конце видеоролика, размещенного на YouTube-канале киносаги.

Полутораминутный тизер демонстрирует нам Джона Сноу, Сансу и Арью Старков. Вместе герои бродят по усыпальнице родового замка Винтерфелл и в какой-то момент находят свои статуи. Сзади же к ним подкрадывается холод. Уже в конце видео традиционно появляется упоминание о том, что сезон стартует 14 апреля.

Game of Thrones Season 8 Official Tease: Crypts of Winterfell (HBO).Game of Thrones returns for its final season on April 14. #ForTheThrone

Сайт kp.ru писал о том, что о месяце выхода восьмого сезона киносаги стало известно еще в начале прошлого года. Тогда об этом проговорилась актриса Мэйси Уильмс. Фанаты "Игры престолов" уже осведомлены о том, что это часть сериала станет безоговорочно финальной.

Однако не стоит отчаиваться, ведь взамен этой киносаги НВО готов предложить сразу несколько новых. Все они будут являться спин-оффами или ответвлениями от основного сюжета. Название первого приквела уже известно - "Долгая ночь". Он раскроет все секреты истории Вестероса, тайны происхождения Белых Ходоков, загадки дотракийцев и валирийцев, а также легенды Старков.