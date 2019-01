HBO объявил дату выхода восьмого сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO наконец-то объявил дату выхода последнего, восьмого сезона "Игры престолов". Соответствующая информация появилась в конце видеоролика, размещенного на YouTube-канале киносаги.

Полутораминутный тизер демонстрирует нам Джона Сноу, Сансу и Арью Старков. Вместе герои бродят по усыпальнице родового замка Винтерфелл и в какой-то момент находят свои статуи. Сзади же к ним подкрадывается холод. Уже в конце видео традиционно появляется упоминание о том, что сезон стартует 14 апреля.

Game of Thrones Season 8 Official Tease: Crypts of Winterfell (HBO).Game of Thrones returns for its final season on April 14. #ForTheThrone