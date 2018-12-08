Пять наивных вопросов о восьмом сезоне "Игры престолов"

Самые нелепые фанатские теории, фейковые новости, вбросы от, собственно, самих создателей "Игры престолов". Вокруг последней главы культового сериала слухи буквально роятся. Кому же верить? Мы решили ответить на несколько самых очевидных вопросов.

Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"?: 5 наивных вопросов.Наш гуру всех всех всех сериалов, Владимир Кирдяшов знает все об Игре престолов . И даже больше. Какая дата выхода долгожданного продолжения саги? Когда мы увидим восьмой сезон Игры Престолов ? Убьют ли всех и кто сильнее - два живых дракона или один мертвый.

Когда выйдет восьмой сезон?

В ноябре стало общеизвестно, что восьмой сезон выйдет в апреле следующего года. Хотя на самом деле эта дата была озвучена актрисой Мэйси Уильмс год назад. Она нечаянно проболталась в твиттере, что сериал вернется в апреле, а после создатели вежливо попросили ее прикрыть свой маленький ротик и в официальном заявлении опровергнуть эту дату. Так бывает часто. Для этого на официальных мероприятиях за актерами по пятам ходят их агенты - следят, чтобы звезда не сболтнула ничего лишнего. Но надо знать НВО и "Игру престолов". Все помнят, как они клялись, что с концами отправили на тот свет Джона Сноу! Но уже в следующем сезоне он воскрес аки феникс! Так что тому нечаянному твиту Мэйси можно было смело верить. Что собственно мы и сделали. Итак дата выхода восьмого сезона - апрель 2019.

Действительно ли восьмой сезон будет последним?

Да, восьмой сезон станет финалом фэнтези-саги, и это уже безоговорочно. Никакие поднебесные рейтинги не отменят этого решения. Однако унывать не стоит - взамен одной старой "Игры престолов" телеканал НВО готовит целых пять новых! Это будут спин-оффы, или ответвления от основного сериала. Название одного уже известно - приквел "Долгая ночь" раскроет ужасающие секреты истории Вестероса, тайны происхождения Белых Ходоков, загадки дотракийцев и валирийцев, легенды Старков.

Мертвый дракон - это сила!Фото: кадр из фильма

Правда, что всех убьют?

Нет. Хотя такая новость действительно гуляет по просторам интернета, и жестокий Джордж Мартин активно подогревает ее. Дело в том, что сразу по окончании предыдущего сезона в Сеть слили несколько возможных сценариев будущих серий, и в одном из них все основные персонажи саги гибнут, не дожив до финала. Однако, такой конец был бы слишком предсказуемым и беспросветным. Поэтому, судя по репликам актеров и другим вариантам сценариев можно сделать вывод, что некоторые любимые герои все же выживут. Скорее всего, сумеет избежать смерти Арья Старк и, как ни странно, Джон Сноу.

Дейнерис и Джон Сноу переспали, но они же близкие родственники! Неужели им не суждено быть вместе?

Это не первое кровосмешение в сериале, и вряд ли кто-то будет делать из этого трагедию с битьем посуды. Пока о том, что Джон и Дейнерис родня, знает только Бран Старк. Но до Бога высоко, до Брана далеко, и влюбленные голубки смогут какое-то время насладиться обществом друг друга. Вместе же быть им не суждено, потому что рано или поздно информация все-таки дойдет и до них.

Кто сильнее - два живых дракона или один мертвый?

Сильвестр Сталлоне или Шварценеггер? Брюс Ли или Джеки Чан? Вопрос, конечно, философский. Дракон, которого нельзя убить, однозначно почти неуязвим. И в схватке со своими собратьями будет иметь несомненное преимущество. Так же, как и вся армия мертвяков под предводительством Белых Ходоков. Так что все будет зависеть исключительно от людской смекалки. Как известно, Джон Сноу уже набрел на месторождение драконьего стекла, которое смертельно для зомби. Остается правильно им распорядится!