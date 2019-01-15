2019-01-15T20:14:25+03:00
В мире

Эрдоган обсудит с Путиным вывод войск США из Сирии

Встреча двух лидеров состоится 23 января в Москве
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В Анкаре назвали главную цель визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

Как заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, глава республики действительно планирует посетить российскую столицу в середине следующей недели, а именно 23 января. По его словам, ожидается, что в этот день Эрдоган проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых он намерен обсудить с российским коллегой сотрудничество в свете вывода войск США из Сирии.

«В ходе однодневного визита 23 января президент Эрдоган обсудит в том числе ситуацию в Идлибе и сотрудничество с РФ в рамках решения США вывести войска из Сирии», - приводит слова Калына агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 15 января, президент Турции заявил о намерении провести встречу с российским лидером 23 января. При этом он отметил, что также «в повестке дня трехсторонняя встреча с (главой Ирана Хасаном) Роухани и Путиным».

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