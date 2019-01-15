Порошенко назвал свою цель на ближайшие пять лет

СЕГОДНЯ 22:25 2019-01-15T22:25:56+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая во вторник, 15 января, на встрече с бизнесменами и общественниками в Киеве, озвучил свою главную цель на ближайшие пять лет. Как выяснилось, к 2024 году нынешний глава незалежной надеется сделать свою страну энергонезависимой.

«Моя цель на следующие пять лет - сделать Украину энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», - приводит слова Порошенко УНИАН.

При этом украинский лидер призвал бороться с коррупцией в сфере топливной промышленности. Как подчеркнул политик, нужно прекратить практику, когда «кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о планах сделать Украину энергонезависимой говорил и премьер-министр незалежной Владимир Гройсман. Он утверждал, что для того, чтобы республика начала сама обеспечивать себя газом, достаточно четырех лет.