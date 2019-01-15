2019-01-15T23:27:23+03:00
Происшествия

В Москве машина сбила женщину с двумя детьми

Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу, пострадавшие доставлены в больницу [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавшие доставлены в больницуПострадавшие доставлены в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером во вторник, 15 января, на юге Москвы легковушка сбила женщину с двумя детьми на переходе. В результате все трое доставлены в больницу с травмами. Очевидцы прислали «Комсомолке» видео с места происшествия и рассказали, что пострадавшие – бабушка с внуками.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД уточнили, что ДТП произошло в районе дома №62 на Шипиловской улице.

В Москве на Шипиловский улице автомобиль сбил женщину с двумя внуками.

«Водитель, управляя легковушкой, совершил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу», - сказал представитель госавтоинспекции.

Он добавил, что дети – одному ребенку четыре года, второму шесть лет – получили легкие травмы. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины наезда.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 7 декабря водитель такси сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Пострадавшими оказались работники дорожной службы.

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