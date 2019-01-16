2019-01-16T03:15:33+03:00
В мире

Кандидат в генпрокуроры США пообещал увольнять Мюллера по приказу Трампа

Уильям Барр на слушаниях в сенате заявил, что скорее уйдет в отставку, чем выполнит распоряжение президента, которое он считает незаконным
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кандидат на пост министра юстиции и генерального прокурора США Уильям БаррКандидат на пост министра юстиции и генерального прокурора США Уильям БаррФото: REUTERS
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Кандидат на должность главы Минюста и генерального прокурора США Уильям Барр заявил, что готов ослушаться президента, если сочтет его распоряжение незаконным.

Так он ответил на вопрос сенатора-демократа Криса Кунса, когда тот во время посвященных его назначению слушаний в юридическом комитете спросил претендента на пост министра юстиции, согласится ли Барр уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, если Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

«При условии отсутствия достаточных оснований я бы не стал выполнять это распоряжение», - сказал кандидат.

«Если бы меня когда-либо попросили бы сделать что-то, что, по моему мнению, было бы незаконным и направлено на нарушение закона, я бы этого не стал делать и ушел в отставку», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший глава Минюста США Джеф Сешнс в начале ноября прошлого года оставил пост «по просьбе президента», а через месяц Трамп предложил на должность генпрокурора страны кандидатуру 68-летнего Уильяма Барра. Пока обязанности главы юридического ведомства исполняет Мэтью Уитакер.

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