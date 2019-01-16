Кандидат в генпрокуроры США пообещал увольнять Мюллера по приказу Трампа
Кандидат на должность главы Минюста и генерального прокурора США Уильям Барр заявил, что готов ослушаться президента, если сочтет его распоряжение незаконным.
Так он ответил на вопрос сенатора-демократа Криса Кунса, когда тот во время посвященных его назначению слушаний в юридическом комитете спросил претендента на пост министра юстиции, согласится ли Барр уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, если Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.
«При условии отсутствия достаточных оснований я бы не стал выполнять это распоряжение», - сказал кандидат.
«Если бы меня когда-либо попросили бы сделать что-то, что, по моему мнению, было бы незаконным и направлено на нарушение закона, я бы этого не стал делать и ушел в отставку», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший глава Минюста США Джеф Сешнс в начале ноября прошлого года оставил пост «по просьбе президента», а через месяц Трамп предложил на должность генпрокурора страны кандидатуру 68-летнего Уильяма Барра. Пока обязанности главы юридического ведомства исполняет Мэтью Уитакер.