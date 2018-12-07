Трамп предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора США

СЕГОДНЯ 18:23 2018-12-07T18:42:28+03:00

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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 декабря, предложил кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора США. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что 68-летний Уильям Барр занимал пост генерального прокурора США с 1991 по 1993 годы при президенте Джордже Буше-старшем.

Напомним, что ранее должность главы Министерства юстиции США покинул по просьбе президента Джефф Сешнс. В последнее время Дональд Трамп не раз публично критиковал его за поддержку расследования иностранного вмешательства в президентские выборы.

Ранее временно на должность генерального прокурора был назначен Мэтью Уитакер.