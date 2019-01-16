Путин призвал Минфин и ЦБ РФ обратить дополнительное внимание на инфляцию

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-16T16:23:34+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 16 января, на совещании с правительством, поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной обратить дополнительное внимание на ситуацию с инфляцией в нашей стране.

При этом российский лидер уточнил, что в первую очередь нужно следить за плановыми показателями. «Хочу обратить внимание и Антона Германовича (Силуанова), и председателя Банка России на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имея в виду плановые показатели. Надо за ними следить», - приводит слова Путина ТАСС.

Кроме того, президент подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также должна отслеживать ситуацию с ценами и не оставаться в стороне.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, за первые две недели 2019 года инфляция в России составила 0,7%. При этом рост потребительских цен в годовом выражении ускорился до 4,7%. А по итогам прошлого года инфляция в РФ составила 4,3%.