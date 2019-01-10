10 Янв. 2019 2019-01-10T16:42:18+03:00

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом продовольственные товары в прошлом году подорожали на 4,7%

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В четверг, 10 января, стало известно, что инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%. Для сравнения, по итогам 2017 года потребительские цены в нашей стране выросли на 2,5%.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Росстата, продовольственные товары в прошлом году подорожали на 4,7%, а непродовольственные - на 4,1%. Стоимость же услуг выросла в среднем на 3,9%.

При этом рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю того же года. Так, в последнем месяце прошлого года цены на продукты питания выросли на 1,7%, на непродовольственные товары - на 0,2%, а на услуги - на 0,4%.

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