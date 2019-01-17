2019-01-17T02:55:38+03:00
Политика

Командование ВС США предупредило Трампа, что ИГ* в Сирии еще не побеждена

Информация военных не переубедила главу Белого дома отложить вывод войск из САР
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп во время визита на авиабазу США Аль-Асад в ИракеПрезидент США Дональд Трамп во время визита на авиабазу США Аль-Асад в ИракеФото: REUTERS
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Командующие Вооруженными силами США предупредили президента Дональда Трампа о том, что еще рано говорить о полной победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ). Это произошло во время неожиданного визита главы государства в Ирак, 26 декабря 2018 года.

Как передает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники, американские военные в разговоре "открыли глаза" лидеру США на реальное положение дел после того, как за несколько дней до этой встречи Трамп заявил о полной победе над террористами в САР.

Источники отмечают, что Трамп был удивлен тем, что услышал от военнослужащих, поскольку был убежден в обратном. Офицеры рассказали президенту, что в долине реки Евфрат все еще действуют остатки боевиков ИГ и уничтожить их пока не удается.

По данным телекомпании, этот разговор не убедил президента США отложить вывод американских войск из Сирии.

Как сообщал сайт kp.ru 19 декабря президент США объявил о полной победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приказал вывести из САР американские войска.

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