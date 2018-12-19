2018-12-19T17:33:59+03:00
Политика

США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии

Военнослужащие США в регионе участвуют в борьбе с ИГ* под эгидой международной коалиции
Александр ДЖУМАЕВ
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Командование вооруженных сил США готовится вывести американские войска с территории северо-восточной СирииКомандование вооруженных сил США готовится вывести американские войска с территории северо-восточной СирииФото: REUTERS
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Командование вооруженных сил США готовится вывести американские войска с территории северо-восточной Сирии.

По данным издания The Wall Street Journal, представители американского командования уже проинформировали часть союзных группировок, действующих в регионе, о своих намерениях. Издание сообщает, что власти США пошли на этот шаг после переговоров президента страны Дональда Трампа с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора президент Турции заявил, что обеспокоен действиями дружественных США курдских группировок; ранее Эрдоган также заявлял о намерениях начать военную операцию против сил курдов.

Военнослужащие США действуют в регионе под эгидой межународной коалиции, созданной для борьбы с ИГ* на территории Ирака и Сирии. Официальный Дамаск считает действия США и их союзников незаконными, поскольку сирийские власти не давали коалиции разрешение на ведение боевых действий на территории республики.

*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная на территории России.

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