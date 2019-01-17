2019-01-17T04:04:36+03:00
В мире

Трамп подписал закон о выплате компенсаций госслужащим

Президент не указал конкретную сумму на компенсации
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американским госслужащим, отправленным вынужденно в неоплачиваемый отпуск из-за приостановки работы правительства, выплатят компенсации. Президент США Дональд Трамп в среду подписал соответствующий закон.

Текст закона распространила пресс-служба Белого дома. В документе не обозначена точная сумма выплат, а лишь указана необходимость в их предоставлении. Инициатива была одобрена Сенатом и палатой представителей Конгресса еще на прошлой неделе, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, около 800 тысяч служащих государственных органов в США не получили заработную плату из-за отказа демократов одобрить бюджет страны. На работу не вышли сотни тысяч сотрудников ведомств, в том числе министерств внутренних дел и внутренней безопасности, а также Госдепартамента и Минюста.

Напомним, что члены Конгресса не смогли договориться по федеральному бюджету на 2019 финансовый год. Президент США Дональд Трамп требует выделить средства на строительства стены на американо-мексиканской границе, однако демократы выступают категорически против.

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