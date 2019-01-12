2019-01-12T01:08:59+03:00
В мире

В США 800 тыс. госслужащих остались без зарплаты из-за непринятого бюджета

Нынешний шатдаун побил рекорд продолжительности, поставленный при Билле Клинтоне
Юлия ДИВЕЕВА
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Сотни тысяч госслужащих в США не вышли на работу, деятельность многих ведомств замороженаСотни тысяч госслужащих в США не вышли на работу, деятельность многих ведомств замороженаФото: REUTERS
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Около 800 тысяч служащих государственных органов в США не получили заработную плату из-за отказа демократов одобрить бюджет страны. На работу не вышли сотни тысяч сотрудников ведомств, в том числе министерств внутренних дел и внутренней безопасности, а также Госдепартамента и Минюста.

Как пишет агентство Associated Press, в Соединенных Штатах приостановил работу рынок IPO из-за того, что не поступили средства на зарплату сотрудникам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Эта частичная приостановка работы американского правительства (так называемый шатдаун) может стать самым продолжительным в истории США. В субботу будет 22 дня, как не работают некоторые ведомства. До этого самый длинный шатдаун длился 21 день. Это произошло в декабре 1995 - январе 1996 годов при президенте Билле Клинтоне.

Напомним, 4 января Трамп пригрозил членам Демократической партии приостановкой работы федерального правительства на месяцы и даже годы. Президент твердо намерен воплотить в жизнь свой проект строительства стены на границе с Мексикой.

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