2018-12-28T02:42:08+03:00
В мире

Конгресс США не смог положить конец «шатдауну»

Американские законодатели в очередной раз не проголосовал по бюджету страны
Дарья ИВАШКИНА
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Конгресс США не смог положить конец «шатдауну»Конгресс США не смог положить конец «шатдауну»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 27 декабря, обе палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны. В результате американские законодатели так и не смогли положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.

Таким образом, госучреждения в Соединенных Штатах останутся закрытыми как минимум до следующего голосования, которое состоится 31 декабря в 10:00 по местному времени (18:00 мск), передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американские конгрессмены до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год, который начался в США еще 1 октября. Дело в том, что демократы и республиканцы никак не могут договориться по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Стоит отметить, что ранее исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни не исключил, что работа американских госучреждений будет парализована вплоть до 3 января.

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