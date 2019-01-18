2019-01-18T04:05:51+03:00
Политика

Трамп отменил поездку в Давос из-за шатдауна

Президент США продолжает работать над выходом из сложившейся ситуации
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Делегация США не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с частичным закрытием правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Из-за того, что 800 тысяч американских рабочих не получают зарплату и для того, чтобы его команда могла помогать по мере необходимости, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум", - цитирует Интерфакс слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Напомим, сайт "КП" рассказывал, что эта частичная приостановка работы американского правительства стала самой продолжительной в истории США. Он длиться уже более 25 дней. До этого самый длинный шатдаун длился 21 день. Это произошло в декабре 1995 - январе 1996 годов при президенте Билле Клинтоне.

Около 800 тысяч служащих государственных органов в США остались без зарплаты из-за отказа демократов одобрить бюджет страны. На работу не вышли сотни тысяч сотрудников ведомств, в том числе министерств внутренних дел и внутренней безопасности, а также Госдепартамента и Минюста.

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