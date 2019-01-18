Два Су-34 столкнулись в небе над Дальним Востоком

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-18T10:24:07+03:00

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В пятницу, 18 января, появилась информация о том, что в небе над Дальним Востоком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Как рассказал источник в силовых структурах региона, экипаж одного из самолетов успел катапультироваться, однако о его дальнейшей судьбе, как и о судьбе пилотов второго воздушного судна, пока ничего неизвестно. «Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно», - сказал собеседник ТАСС.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах также не исключил, что два самолета могли столкнуться в воздухе. По его словам, в настоящее время проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами. «Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться», - сказал он.

Кстати, напомним, не так давно два самолета ВМС США - истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 - столкнулись в небе над Японией.