СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-18T12:14:32+03:00

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В пятницу, 18 января, стала известна возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке. По данным источника в силовых структурах региона, истребители-бомбардировщики могли коснуться друг друга в воздухе из-за ошибки экипажа.

«Предварительная причина столкновения - ошибка пилотирования», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу два истребителя -бомбардировщика столкнулись над акваторией Японского моря. Причем один из самолетов смог приземлиться на базе в Хурбе, а второй - рухнул в море. Однако экипаж потерпевшего крушения Су-34 успел катапультироваться. Также известно, что спасателям уже удалось найти одного из летчиков. Между тем операция по поиску и спасению пилотов в настоящее время осложняется штормом, бушующим в районе падения истребителя, и шквалистым ветром.

Место столкновения двух самолетовФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН