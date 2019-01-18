Стала известна возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке
В пятницу, 18 января, стала известна возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке. По данным источника в силовых структурах региона, истребители-бомбардировщики могли коснуться друг друга в воздухе из-за ошибки экипажа.
«Предварительная причина столкновения - ошибка пилотирования», - сказал собеседник ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу два истребителя -бомбардировщика столкнулись над акваторией Японского моря. Причем один из самолетов смог приземлиться на базе в Хурбе, а второй - рухнул в море. Однако экипаж потерпевшего крушения Су-34 успел катапультироваться. Также известно, что спасателям уже удалось найти одного из летчиков. Между тем операция по поиску и спасению пилотов в настоящее время осложняется штормом, бушующим в районе падения истребителя, и шквалистым ветром.
Место столкновения двух самолетовФото: Наиль ВАЛИУЛИН
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН