2019-01-18T12:14:32+03:00
Происшествия

Стала известна возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Причина столкновения двух Су-34 могла стать ошибка экипажа
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Истребитель-бомбардировщик Су-34Истребитель-бомбардировщик Су-34Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 18 января, стала известна возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке. По данным источника в силовых структурах региона, истребители-бомбардировщики могли коснуться друг друга в воздухе из-за ошибки экипажа.

«Предварительная причина столкновения - ошибка пилотирования», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу два истребителя -бомбардировщика столкнулись над акваторией Японского моря. Причем один из самолетов смог приземлиться на базе в Хурбе, а второй - рухнул в море. Однако экипаж потерпевшего крушения Су-34 успел катапультироваться. Также известно, что спасателям уже удалось найти одного из летчиков. Между тем операция по поиску и спасению пилотов в настоящее время осложняется штормом, бушующим в районе падения истребителя, и шквалистым ветром.

Место столкновения двух самолетов Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Место столкновения двух самолетовФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мультфильм "Маша и медведь" вошел в книгу рекордов Гиннесса
Генпрокуратура Украины провела новые обыски у адвоката Вышинского
На переговорах в Вашингтоне КНДР потребует от США снятия санкций
Китайский космический аппарат завершил первый в истории биологический эксперимент на Луне
Совфед выступил против возвращения комнат для курения в аэропортах
Нефтяники пожаловались на Росгвардию
В Киеве рассказали, почему Собчак пустили на Украину
Убийца внучки Моргана Фримена получил 20 лет тюрьмы
В Швеции главу временного правительства избрали премьер-министром страны
Минобороны РФ подтвердило спасение двух летчиков Су-34 на Дальнем Востоке
Игроки "МЮ" хотят, чтобы Уле-Гуннар Сульшер был постоянным главным тренером команды
Гастротуристов планируют привлекать в Россию не только водкой и борщом
Одного из летчиков столкнувшихся Су-34 нашли в море
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект
Один из столкнувшихся на Дальнем Востоке Су-34 смог сесть с отказавшим двигателем
Минобороны РФ подтвердило столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке
Мария Шарапова победила действующую чемпионку Australian Open
Два Су-34 столкнулись в небе над Дальним Востоком
Крупнейшие магазины объединились против фальсификата