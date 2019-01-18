Одного из летчиков столкнувшихся Су-34 нашли в море

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-18T11:42:43+03:00

Ранее в пятницу два Су-34 столкнулись в небе над Дальним Востоком Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Спасатели обнаружили одного из летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке.

Как отметили в Минобороны РФ, в настоящее время экипаж вертолета Ми-8, участвующего в поисково-спасательной операции, «визуально видит пилота на спасательном плоту». «Летчик подает световые сигналы», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в министерстве заметили, что операция по поиску и спасению экипажа Су-34 проходит в сложных погодных условиях. В районе падения истребителя в настоящее время бушует четырехбалльный шторм. При этом работу спасателей осложняет и шквалистый ветер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 18 января, появилась информация о столкновении двух Су-34 на Дальнем Востоке. А чуть позже эти сообщения подтвердили и в Минобороны РФ, отметив, что «касание в воздухе» произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.