Генпрокуратура Украины провела новые обыски у адвоката Вышинского

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-18T13:27:18+03:00

Журналист Кирилл Вышинский, которого украинские власти обвиняют в госизмене, а также в поддержке Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этот раз следственные действия проводились во второй киевской квартире юриста

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В пятницу, 18 января, адвокат главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в минувший четверг вечером вновь провела у него обыски. По словам защитника, следственные действия проводились в его второй киевской квартире, а также у родственников его помощника.

«Вчера вечером вновь у меня были обыски - в Киеве, по второму адресу моего проживания, а также у родственников моего помощника», - сказал Доманский ТАСС.

Также адвокат заявил, что сотрудники ГПУ изъяли у него «какие-то документы», однако какие он точно не знает, так как в настоящее время находится не в Киеве. Кроме того, как подчеркивает юрист, обыски были проведены с нарушениями: в частности, была нарушена адвокатская тайна.

При этом Доманский уточнил, что следственные действия проводились в рамках дела об отчуждении путем приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене, в котором он принимал участие как адвокат в 2013 году.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг утром украинские силовики провели первый обыск по месту проживания Доманского в Киеве. Тогда ничего изъято не было.