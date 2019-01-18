Генпрокуратура Украины провела новые обыски у адвоката Вышинского
В пятницу, 18 января, адвокат главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в минувший четверг вечером вновь провела у него обыски. По словам защитника, следственные действия проводились в его второй киевской квартире, а также у родственников его помощника.
«Вчера вечером вновь у меня были обыски - в Киеве, по второму адресу моего проживания, а также у родственников моего помощника», - сказал Доманский ТАСС.
Также адвокат заявил, что сотрудники ГПУ изъяли у него «какие-то документы», однако какие он точно не знает, так как в настоящее время находится не в Киеве. Кроме того, как подчеркивает юрист, обыски были проведены с нарушениями: в частности, была нарушена адвокатская тайна.
При этом Доманский уточнил, что следственные действия проводились в рамках дела об отчуждении путем приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене, в котором он принимал участие как адвокат в 2013 году.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг утром украинские силовики провели первый обыск по месту проживания Доманского в Киеве. Тогда ничего изъято не было.
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