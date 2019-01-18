Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
Китай выразил решительный протест обновленной стратегии США по противоракетной обороне. В министерстве иностранных дел республики указали на то, что принятие данного документа способно спровоцировать новую гонку вооружений и подорвать мировую стабильность.
Также в ведомстве назвали действия американцев неконструктивными и негативно влияющими на процесс международного ядерного разоружения.
"Доклад США полон устаревших концепций "холодной войны" и "игры с нулевой суммой", документ преувеличивает геополитическое противостояние и соперничество крупных стран. <...> Китай в связи с этим высказывает крайнее недовольство и решительное возражение", - передает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.
В Пекине подчеркнули, что сам Китай твердо придерживается пути мирного развития и не намерен ставить под угрозу какую-либо страну.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее озабоченность планами США по противоракетной обороне выразили также в министерстве иностранных дел России.