2019-01-18T19:33:03+03:00
Политика

Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США

В МИД КНР указали на то, что своими действиями Вашингтон может нанести ущерб региональному миру и безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай выступил против новой стратегии США по ПРОКитай выступил против новой стратегии США по ПРОФото: REUTERS
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Китай выразил решительный протест обновленной стратегии США по противоракетной обороне. В министерстве иностранных дел республики указали на то, что принятие данного документа способно спровоцировать новую гонку вооружений и подорвать мировую стабильность.

Также в ведомстве назвали действия американцев неконструктивными и негативно влияющими на процесс международного ядерного разоружения.

"Доклад США полон устаревших концепций "холодной войны" и "игры с нулевой суммой", документ преувеличивает геополитическое противостояние и соперничество крупных стран. <...> Китай в связи с этим высказывает крайнее недовольство и решительное возражение", - передает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

В Пекине подчеркнули, что сам Китай твердо придерживается пути мирного развития и не намерен ставить под угрозу какую-либо страну.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее озабоченность планами США по противоракетной обороне выразили также в министерстве иностранных дел России.

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