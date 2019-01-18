2019-01-18T00:56:03+03:00
Политика

Трамп решил расширить системы ПРО на Аляске

На американской базе Форт-Грили появятся еще 20 перехватчиков ракет
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты расширят свою систему противоракетной обороны на Аляске. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, рассказывая о новой Стратегии развития американской системы ПРО.

По его словам, этот документ требует размещения на базе Форт-Грили еще двадцати перехватчиков ракет. Таким образом их количество вырастет до 64. Кроме того, на Аляску будут доставлены новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных в сторону США.

"Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это", - подчеркнул Трамп.

Вашингтон в своих заявлениях всегда заверял, что система ПРО наземного базирования с перехватчиками, размещенными на Западном побережье страны, в том числе на Аляске, предназначена для защиты от нападения со стороны КНДР, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что США считают космос ключевым моментом для следующего шага в области ПРО и намерены разрабатывать различные концепции противоракетной обороны, в том числе размещение на орбите спутников, оснащенных ракетами-перехватчиками, а также систем средств обнаружения, которые должны помочь быстрее отслеживать баллистические снаряды после их запуска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко выбил смартфон из рук пытавшегося задать вопрос гражданина
Билла Гейтса заметили в очереди за бургерами
США считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае
На Украине увеличили штраф за продажу российских книг
Москалькова пыталась предотвратить выдворение Елены Бойко на Украину
Швейцарский суд снял арест с акций "Газпрома" в Nord Stream 2
Более 100 тыс. людей встретили Путина у храма Святого Саввы в Белграде
На северо-западе Москвы прорвало трубу и затопило проезжую часть
Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников
Путин заявил, что Россия готова продолжить "Турецкий поток" в Европу
Сильвио Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент, которые состоятся в мае
ФСО поддержала законопроект об обеспечении устойчивой работы рунета
Путин торжественно вручил Вучичу орден Александра Невского
Ученые выяснили, почему кассовые чеки смертельно опасны
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран