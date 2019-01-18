Трамп решил расширить системы ПРО на Аляске

СЕГОДНЯ 00:49 2019-01-18T00:56:03+03:00

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Соединенные Штаты расширят свою систему противоракетной обороны на Аляске. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, рассказывая о новой Стратегии развития американской системы ПРО.

По его словам, этот документ требует размещения на базе Форт-Грили еще двадцати перехватчиков ракет. Таким образом их количество вырастет до 64. Кроме того, на Аляску будут доставлены новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных в сторону США.

"Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это", - подчеркнул Трамп.

Вашингтон в своих заявлениях всегда заверял, что система ПРО наземного базирования с перехватчиками, размещенными на Западном побережье страны, в том числе на Аляске, предназначена для защиты от нападения со стороны КНДР, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что США считают космос ключевым моментом для следующего шага в области ПРО и намерены разрабатывать различные концепции противоракетной обороны, в том числе размещение на орбите спутников, оснащенных ракетами-перехватчиками, а также систем средств обнаружения, которые должны помочь быстрее отслеживать баллистические снаряды после их запуска.