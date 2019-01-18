Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложницу в клинике

СЕГОДНЯ 20:11 2019-01-18T20:11:24+03:00

Сам нарушитель получил легкие ранения, о других пострадавших не сообщается

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Полиция Германии задержала 40-летнего мужчину, который ранее в пятницу, 18 января, взял в заложники пациентку клиники баварского города Деггендорф.

Сайт kp.ru писал о том, что события происходили на территории охраняемого медицинского учреждения, в котором получают лечение люди с психическими заболеваниями и проблемами. Сам нападавший также является пациентом этой больницы. Днем в пятницу, по невыясненным пока причинам, он вооружился двумя ножами и забаррикадировался в одном из помещений вместе с 57-летней женщиной, которую взял в заложники.

По итогам переговоров правоохранителям совместно с сотрудниками подразделения специального назначения SEK удалось нейтрализовать нарушителя спокойствия. В ходе операции он получил легкие ранения. О другие пострадавших не сообщается.

К настоящему моменту всех ранее эвакуированных пациентов клиники уже вернули в палаты. Что именно стало причиной такого поступка мужчины, пока не сообщается. Его временно перевели в другую больницу. Первое судебное слушание по делу запланировано на субботу, передает газета Passauer Neue Presse.