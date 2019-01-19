У храма канонической православной церкви в Сумах прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 00:28 2019-01-19T00:32:20+03:00

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В украинском городе Сумы неизвестные взорвали пиротехническое устройство на крыльце кафедрального Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

Очевидцы сообщили, что взрывное устройство подбросили в притвор храма во время вечернего богослужения, когда внутри здания было много прихожан. От взрыва повреждения получил только интерьер церкви, никто из людей не пострадал.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники. Они начали расследование инцидента, передает Интерфакс.

Как отметили в пресс-службе УПЦ, верующих возмутило это преступление, совершенное в день, года православные отмечают праздник Богоявления.

"Сумчане считают, что действия преступников являются прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве, ведь целый ряд провокаций подобного рода произошел в Сумах в последнее время", - говорится в заявлении УПЦ.

Как рассказывал сайт kp.ru, на Украине недавно была создана так называемая новая Православная церковь, которая поучила томос об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата. После этого события нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы в Незалежной приобрели регулярный характер.