2019-01-19T01:01:53+03:00
Экономика

S&P подтвердило валютный рейтинг России на инвестиционном уровне "ВВВ-"

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте зафиксирован на уровне "А-3"
Юлия ДИВЕЕВА
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Международное рейтинговое агентство Standard and Poor,s Global RatingsМеждународное рейтинговое агентство Standard and Poor,s Global RatingsФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международное рейтинговое агентство Standard and Poor,s Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства в пятницу.

Отметим, краткосрочный валютный рейтинг России компания утвердила на уровне "А-3". Долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте зафиксирован на уровне "BBB", а краткосрочный - на уровне "А-2".

Как писал сайт kp.ru, в феврале S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг нашей страны с "мусорного" уровня "BB+" до нижней ступени инвестиционного "BBB-", а рейтинг в национальной валюте – с "BBB-" до "BBB". Прогноз по обоим показателям давался позитивный.

А в декабре прошлого года агентство Bloomberg поместило Россию на второе место в своем ежегодном рейтинге развивающихся экономик. В 2017 году наша страна также находилась в этом списке, но на пять пунктов ниже.

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