Убитого мэра Гданьска Павла Адамовича похоронили в главном храме города

СЕГОДНЯ 21:45 2019-01-19T21:55:40+03:00

Здание, которое считается самой большой кирпичной церковью в мире, не смогло вместить всех желающих проститься с политиком

Изменить размер текста: A A

Убитый мэр Гданьска Павел Адамович был похоронен в субботу в главном храме города, Архикафедральной Мариацкой базилике.

В храме с полудня проходила заупокойная месса. Ее возглавлял митрополит Гданьский, архиепископ Славой Лешек Глудзь.Здание, которое считается самой большой кирпичной церковью в мире, не смогло вместить всех желающих проститься с Адамовичем. Тысячи людей наблюдали за церемонией на специально установленных на улице экранах.

Адамовичу было 53 года, 20 из них он занимал должность мэра Гданьска. В 2018 году его избрали на новый срок, сообщает "РИА-Новости".

На церемонию прощания прибыли многие бывшие и действующие чиновники: глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что раненный сумасшедшим мэр Гданьска Павел Адамович умер. Накануне 27-летний мужчина напал на градоначальника с ножом во время благотворительного концерта.