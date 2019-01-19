Убитого мэра Гданьска Павла Адамовича похоронили в главном храме города
Убитый мэр Гданьска Павел Адамович был похоронен в субботу в главном храме города, Архикафедральной Мариацкой базилике.
В храме с полудня проходила заупокойная месса. Ее возглавлял митрополит Гданьский, архиепископ Славой Лешек Глудзь.Здание, которое считается самой большой кирпичной церковью в мире, не смогло вместить всех желающих проститься с Адамовичем. Тысячи людей наблюдали за церемонией на специально установленных на улице экранах.
Адамовичу было 53 года, 20 из них он занимал должность мэра Гданьска. В 2018 году его избрали на новый срок, сообщает "РИА-Новости".
На церемонию прощания прибыли многие бывшие и действующие чиновники: глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что раненный сумасшедшим мэр Гданьска Павел Адамович умер. Накануне 27-летний мужчина напал на градоначальника с ножом во время благотворительного концерта.
Нападение на мэра Гданьска .Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи"