Раненный сумасшедшим мэр Гданьска Павел Адамович умер

53-летний мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице после нападения на него во время благотворительного концерта. Градоначальник умер в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщил глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский.

Ранее хирург Томаш Стефаняк, который провел операцию мэру Гданьска, заявлял, что Адамович находится в крайне тяжелом состоянии. Он отказался делать хоть какие-либо прогнозы.

После многочасовой операции Адамович не мог самостоятельно дышать, работу его сердца поддерживала специальная аппаратура.

В течение всего дня жители Гданьска сдавали кровь, чтобы спасти мэра. У него была первая группа крови, резус отрицательный. По данным центра донорства, нашлось 300 человек, чьи параметры подошли для пострадавшего, было собрано более 140 литров крови. Однако этого оказалось мало. Раны были слишком тяжелы.

МЕСТЬ ПСИХА

Накануне во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи» 27-летний мужчина напал на мэра, когда тот выступал на сцене. Неизвестный в течении нескольких секунд забивал Павла Адамовича ножом.

Адамовича госпитализировали в Университетский клинический центр Гданьска. У него была большая потеря крови. Медики диагностировали серьезную травму сердца, повреждение диафрагмы, а также раны брюшной области. Операция длилась несколько часов.

27-летний нападавший задержан полицией, после произошедшего он даже не пытался сбежать.

Сообщается, что ранее он был судим за ограбление банка. Правоохранители не исключают, что мужчина страдает психиатрическим заболеванием. Задержанный заявил, что нападение на мэра Гданьска было обусловлено местью за пытки, которым он подвергался в тюрьме.

ФАЛЬШИВЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Впрочем, общественность обсуждает, как мужчина мог порваться на сцену во время выступления мэра.

- В течение концерта я несколько раз проходил через пункт охраны, меня неоднократно обыскивали, - рассказывает польский журналист Роберт Стокингер, работавший на том мероприятии. - Ощупывали все, одежду, брюки, куртку, сумку… Контроль был на самом высоком уровне, стюардов было много. Я спрашиваю себя: как этот человек смог пройти через такую охрану?

Как сообщает польская пресса, 27-летний нападавший смог пройти досмотры секьюрити благодаря тому, что у него был значок «СМИ».

- У нас, журналистов, частенько не бывает никаких специальных опознавательных знаков. Но на концерте нам выдали значки «пресса». Не знаю, может быть, у нападавшего была особая отметка, позволяющая пройти и перед сценой и за ней, - говорит Стокингер.

Также он не исключил, что злоумышленник мог украсть или подделать журналистский значок.

РЕАКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Польское правительство сразу после нападения на мэра Гданьска приняло решение отправить в Лондон государственный самолет за женой Павла Адамовича.

- Мы хотим поддержать мэра и его семью, - заявила пресс-секретарь правительства Джоанна Копчинска. - Нет никакого оправдания этой бандитской агрессии. Такое преступление против жизни человека должно караться самым строгим образом.

ГДАНЬСК — ЖЕМЧУЖИНА ПОЛЬШИ

Павел Адамович руководил Гданьском на протяжении 20 лет. В ноябре 2018 года он в шестой раз был переизбран на пост градоначальника, получив во втором туре 64,8%.

- Да здравствует Гданьск, жемчужина в короне Польши, - говорил погибший Адамович.

- Надо сказать, что мэр все время встречался с жителями города. Это было самое важное правило в его работе. Прямой доступ к мэру, возможность встретиться с ним в офисе, на улице, на концерте, на велосипедной дорожке. Везде, - вспоминает заместитель Адамовича Александра Дулькевич.

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