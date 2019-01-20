2019-01-20T06:14:15+03:00
В мире

МИД России предупредил россиян об отмене авиарейсов в США

В сообщении министерства говорится, что из-за снегопадов и ливней в американских аэропортах отменены более тысячи рейсов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вашингтон тоже засыпало снегомВашингтон тоже засыпало снегомФото: REUTERS
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Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел России предупредил отечественных путешественников о непогоде в США, из-за которой в американских аэропортах отменили более тысячи рейсов.

«Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тысячи авиарейсов», - говорится в сообщении, опубликованном на странице департамента СКЦ МИД России в Twitter.

Отмечается также, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введён режим чрезвычайного положения.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу в центральных и северо-восточных штатах США идет сильный снег. В частности, метели бушуют в Чикаго, Детройте и Кливленде, а в Нью-Йорке ожидают снег с дождем. В связи с сильной гололедицей на дорогах в штате Нью-Йорк временно запрещено движение автофургонов с прицепами и автобусов, а также ограничено движение поездов и электричек.

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