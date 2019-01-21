Суточную норму потребления соли предлагают снизить до 5 граммов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-21T11:19:59+03:00

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Медики озаботились вопросом потребления соли. Население планеты злоупотребляет данным продуктом, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья. В связи с этим ВОЗ разработала новые рекомендации – нужно стремиться к тому, чтобы суточная норма потребления соли не превышала 5 граммов.

В Минздраве идею поддержали и уже работают над соответствующим приказом, где будут прописаны рекомендации по потреблению соли. Совсем скоро документ будет опубликован.

Замглавы Минздрава Олег Салагай делится подробностями: новый ориентир — 5 г соли — вдвое ниже нынешнего: с 2016 года в России действует норма 11 г в сутки. Планируется, что снижение потребления приведет к сокращению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, то есть, будет предотвращено 1,7 млн случаев смертей.

Есть еще одна рекомендация – стоит потреблять только йодированную соль. Эндокринологи одобряю уточнение, отмечая, что ежегодно в специализированной помощи нуждаются 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы, вызванными дефицитом йода.

Рекомендации Минздрава вовсе не приказ, а именно совет. Каждый должен решить для себя: следовать или нет. Но в расчете потребительской корзины будет учитываться именно данная норма.

Член Экспертного совета при правительстве Дарья Халтурина пояснила газете «Известия», что уложиться в предлагаемую новую норму вполне возможно. Это одна чайная ложка продукции или 100 граммов сыра чечил.

Излишнее потребление соли приводит к увеличению артериального давления, инфарктам, инсультам, болезням почек.

Ранее сайт kp.ru писал, что в 2019 году в России с 2019 года с прилавков исчезнет поваренная соль. Между тем сразу стоит отметить, что саму соль продавать не перестанут. Просто, согласно новому ГОСТу, термин «поваренная» будет заменен на «пищевая».