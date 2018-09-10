В России с 2019 года с прилавков магазинов исчезнет поваренная соль‍

СЕГОДНЯ 08:15 2018-09-10T08:15:05+03:00

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В понедельник, 10 сентября, появилась информация о том, что в России с 2019 года с прилавков исчезнет поваренная соль. Между тем сразу стоит отметить, что саму соль продавать не перестанут. Просто, согласно новому ГОСТу, термин «поваренная» будет заменен на «пищевая».

Так, с 1 сентября в нашей стране вступили в силу положения ГОСТа «Соль пищевая. Общие технические условия», который предписывает производителям соли убрать слово «поваренная» с упаковок, так как та соль, которая в настоящее время продается в магазинах, поваренной не является, пишет газета «Известия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что ассоциация «Руспродсоюз» разработала новый ГОСТ на соль, который должен заменить существующий с 2000 года национальный стандарт. В частности, пищевая соль первого и второго сортов теперь может быть не только белой или сероватой, но и бежевой.