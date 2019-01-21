2019-01-21T13:07:47+03:00
Общество

Роскомнадзор возбудил административные дела на Twitter и Facebook

Американские компании не выполнили требование российского законодательства о локализации баз
Татьяна СЫКОВА
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Компаниям грозит штраф в размере 5000 рублейКомпаниям грозит штраф в размере 5000 рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Вслед за предупреждениями Роскомнадзор начал административное преследование в отношении американских компаний Twitter и Facebook. Поводом стало несоблюдение российского законодательства о хранении персональных данных.

Согласно документу, эти компании должны хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на серверах, располагающихся на территории России. При этом нормы были приняты еще три года назад, однако западные партнеры не торопятся приводить свою работу в соответствие с ними. О возбуждении административных дел сообщила 21 января пресс-служба контролирующего ведомства. По их данным, компании должны были отчитаться до 17 января. Они соблюли этот срок, однако предоставили лишь формальные отписки, пишет ТАСС.

«Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», - сообщили в Роскомнадзоре.

История вопроса тянется уже давно, переговоры с представителями компаний затянулись. В декабре Twitter и Facebook получили официальные уведомления о необходимости локализовать базы наших соотечественников в России. В случае отказа по административному производству им грозит штраф в размере 5000 рублей. На устранение недостатков дается от 6 до 12 месяцев. В последующем Роскомнадзор вправе принять более жесткие меры.

Ранее Роскомнадзор грозил заблокировать Google в случае, если компания не уберет из поисковика запрещенный в России контент.

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