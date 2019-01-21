2019-01-21T16:21:42+03:00
В мире

В Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных

В результате нападения погибли пять бойцов коалиции «Силы демократической Сирии», а двое военнослужащих США были ранены
Елена Гильманова
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Американская бронетехника в городе Амуда на севере Сирии.Американская бронетехника в городе Амуда на севере Сирии.Фото: REUTERS
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В понедельник, 21 января, в провинции Хасака на севере Сирии смертник на заминированном автомобиле въехал в колонну американских и курдских военных. В результате нападения погибли по меньшей мере пять человек.

Все жертвы - бойцы альянса сил вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС), который представляет союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых Соединенными Штатами. Ранения также получили двое американских военнослужащих.

На данный момент неизвестно, погиб ли сам нападавший.

Незадолго до этого, в среду, 16 января, стало известно о четырех американских военных, погибших в результате взрыва в сирийском Манбидже. Еще три солдата получили ранения. Сообщалось, что целью был американский патруль, но погибшими оказались не военнослужащие, а мирные сирийцы.

Ранее kp.ru писал о намерении США вывести свои войска из Сирии, однако позднее в Вашингтоне сообщили, что американские военные покинут северо-восточную часть страны только, если Анкара не откажется от преследования живущих там курдов.

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