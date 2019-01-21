2019-01-21T18:54:37+03:00
Политика

«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»

Как выяснилось, украинская компания все еще надеется добиться продления контракта на транзит газа
Дарья ИВАШКИНА
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«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 21 января, в НАК «Нафтогаз Украины» назвали условие для снижения суммы иска к «Газпрому» с 12 миллиардов долларов до двух миллиардов. Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, в Киеве готовы частично отказаться от своих претензий, если российская сторона согласится продлить контракт на транзит газа через территорию незалежной после 2019 года.

При этом Витренко пояснил, что если транзит голубого топлива через Украину продолжится, то не произойдет обесценивание украинской газотранспортной системы (ГТС), и у Киева «не будет оснований начислять ускоренную амортизацию».

«В таком случае наш иск будет не в 12 миллиардов долларов, а только на два миллиарда долларов. Ибо два миллиарда - это все равно доля расходов, не покрываемых сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС», - сказал представитель «Нафтогаза» в интервью «Укринформ».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допустил прекращение транзита российского газа через территорию незалежной с 1 января 2020 года, когда истечет действующий контракт с «Газпромом».

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