СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-18T13:46:19+03:00

«Нафтогаз» допустил прекращение транзита газа через Украину в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий контракт на транзит российского голубого топлива истекает в конце 2019 года

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В пятницу, 18 января, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допустил прекращение транзита российского газа через территорию незалежной с 1 января 2020 года, когда истечет действующий контракт с «Газпромом».

«Не исключаю», - сказал Коболев, отвечая на вопрос журналистов о возможности прекращения транзита голубого топлива через Украину, передает РИА Новости.

Кстати, стоит отметить, что в ближайший понедельник, 21 января, Россия, Украина и Еврокомиссия проведут в Брюсселе трехстороннюю министерскую встречу, посвященную вопросу транзита газа.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, российские власти и представители «Газпрома» ранее уже неоднократно говорили о готовности сохранить транзит голубого топлива через территорию незалежной после 2019 года. Так, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.