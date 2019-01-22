В Киеве назвали «мелкой местью» исключение Украины из комитета ПАСЕ, отвечающего за отмену антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 04:29 2019-01-22T05:04:27+03:00

Представители Украины не попали в комитет ПАСЕ, который работает над снятием санкций с России Фото: REUTERS

Представители Незалежной решили, что решение бюро Ассамблеи направлено протии в них и «в угоду России»

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В Киеве возмущены тем, что представители Украины не попали в регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который работает над отменой антироссийских санкций.

Как писал сайт kp.ru, в Страсбурге изменили правила формирования комитетов, и теперь в каждом из них одну страну могут представлять не более двух человек. В бюро ПАСЕ решили обнулить все делегации, число которых превышает эту норму, и предложили выдвинуть по паре новых кандидатов.

А в регламентном комитете было четыре украинских делегата, и Незалежной просто нужно заново заявить своих представителей. Двух. Но украинцы в Ассамблее решили, что изменение регламента направлено именно против них.

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев возмущенно заявил, что «было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете».

«Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ», - приводит его слова ФАН.

Напомним, Россия отказалась участвовать в зимней сессии ПАСЕ и подтвердила свое решене не платить взносы в Совет Европы.

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