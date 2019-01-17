Госдума отказалась направлять делегацию России в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-17T11:54:57+03:00

Депутаты также оставили в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы

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В четверг, 17 января, появилась информация о том, что Госдума единогласно приняла проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)». Таким образом, депутаты отказались направлять делегацию РФ на зимнюю сессию ПАСЕ, которая пройдет с 21 по 25 января во французском Страсбурге, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.

«Мы приняли решение не направлять делегацию Госдумы для участия в работе ПАСЕ. Мы приняли решение обратиться к правительству с предложением не перечислять взнос в 2019 году в бюджет СЕ», - цитирует спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 января Госдума получила от ПАСЕ письмо с предложением сформировать делегацию для участия в январской сессии ассамблеи. Однако в нижней палате российского парламента не увидели оснований для возвращения РФ в ПАСЕ.

При этом думский комитет по международным делам подготовил проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы», в котором, в частности, говорится о том, что ПАСЕ грубо нарушила права России как члена СЕ, принимая в 2015 году решение о лишении нашей делегации ключевых полномочий в ассамблее.