2019-01-17T11:54:57+03:00
Политика

Госдума отказалась направлять делегацию России в ПАСЕ

Депутаты также оставили в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
ГосдумаГосдумаФото: Анастасия НОВИКОВА
Изменить размер текста:

В четверг, 17 января, появилась информация о том, что Госдума единогласно приняла проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)». Таким образом, депутаты отказались направлять делегацию РФ на зимнюю сессию ПАСЕ, которая пройдет с 21 по 25 января во французском Страсбурге, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.

«Мы приняли решение не направлять делегацию Госдумы для участия в работе ПАСЕ. Мы приняли решение обратиться к правительству с предложением не перечислять взнос в 2019 году в бюджет СЕ», - цитирует спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 января Госдума получила от ПАСЕ письмо с предложением сформировать делегацию для участия в январской сессии ассамблеи. Однако в нижней палате российского парламента не увидели оснований для возвращения РФ в ПАСЕ.

При этом думский комитет по международным делам подготовил проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы», в котором, в частности, говорится о том, что ПАСЕ грубо нарушила права России как члена СЕ, принимая в 2015 году решение о лишении нашей делегации ключевых полномочий в ассамблее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Переживший атаку на башни-близнецы американец погиб во время теракта в Кении
В Венгрии задержали основателя Football Leaks Руи Пинту
Взрыв прогремел в университете во французском Лионе
Сделки с недвижимостью перенесут в режим онлайн
"Челси" согласовал трансфер Гонсало Игуаина в клуб
Фильтры от опасной информации установят на всех школьных компьютерах
Украинские силовики проводят обыски у адвоката Вышинского
Минтранс предложил выделить дополнительно 5,2 млрд рублей на полеты на Дальний Восток
Огромная льдина в виде диска образовалась на реке в США
Полиция начала проверку после избиения журналиста курдского телеканала в Москве
СБУ назвала причину задержания выдворенной из России журналистки Елены Бойко
Военнослужащие запаса на пять лет лишатся соцсетей
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина