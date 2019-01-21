ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России

СЕГОДНЯ 23:11 2019-01-21T23:11:34+03:00

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В понедельник, 21 января, бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования комитетов, согласно которым, в регламентном комитете по снятию санкций с России и комитете по вопросам избрания судей ЕСПЧ больше не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

В результате это привело к исключению украинских делегатов из рядов тех, кто работает над снятием ограничений с РФ. Так, ранее в регламентном комитете были четыре представителя незалежной, теперь же там не осталось ни одного. Чтобы и дальше работать в составе структуры, Украине придется выдвигать новых кандидатов в комитет, пишет украинское издание «Европейская правда».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегацию нашей страны лишили права голоса в ПАСЕ и запретили ей участвовать в работе руководящих органов ассамблеи. В итоге в 2017 году РФ заблокировала треть своего взноса в СЕ, предназначенного для финансирования ПАСЕ.

А 9 января этого года стало известно, что Госдума получила от Парламентской ассамблеи Совета Европы письмо с предложением сформировать делегацию для участия в январской сессии. Однако нижняя палата российского парламента ответила отказом.