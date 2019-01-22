Минфин: санация МИнБанка не скажется на банковской системе России

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-22T12:21:06+03:00

Московский индустриальный банк был создан в 1990 году. Фото: Интерпресс ТАСС

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Санация Московского индустриального банка никак не скажется на банковской системе России. Такое заявление сделал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Напомним, что ранее во вторник стало известно об утверждении ЦБ плана по повышению финансовой устойчивости МИнБанка и предупреждению его банкротства. Организация продолжил функционировать в обычном режиме, однако теперь регулятор будет оказывать ей свою поддержку. Также изменится руководство банка - функции временной администрации возложены на Фонд консолидации банковского сектора.

"Не повлияет на ситуацию в банковском секторе", - цитирует ТАСС Моисеева.

Сайт kp.ru писал о том, что Московский индустриальный банк занимает 33-е место по размеру активов среди всех подобных учреждений на территории РФ - 320,5 млрд рублей на 1 января 2019 года