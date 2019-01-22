Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

СЕГОДНЯ 22:18 2019-01-22T22:18:12+03:00

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Во вторник, 22 января, появилась информация о сбое в работе WhatsApp. С проблемами столкнулись жители целого ряда стран.

В частности, трудности возникли у пользователей из Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и Испании, а также США, Мексики, Бразилии и Чили. Есть жалобы и у россиян: в частности, о проблемах в работе мессенджера сообщают юзеры из Москвы.

Причем, согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в основном люди жалуются на проблему с соединением: с такой ошибкой столкнулись 40% пользователей. Между тем 35% испытывают трудности при отправке и получении сообщений, а еще 23% - при авторизации.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января 2019 года WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах. Без популярного мессенджера остались владельцы устройств с операционной системой Nokia Series 40.