2019-01-22T22:18:12+03:00
Умные вещи

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Большая часть юзеров указывает на проблему с соединением
Дарья ИВАШКИНА
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Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsAppПользователи пожаловались на сбой в работе WhatsAppФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 22 января, появилась информация о сбое в работе WhatsApp. С проблемами столкнулись жители целого ряда стран.

В частности, трудности возникли у пользователей из Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и Испании, а также США, Мексики, Бразилии и Чили. Есть жалобы и у россиян: в частности, о проблемах в работе мессенджера сообщают юзеры из Москвы.

Причем, согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в основном люди жалуются на проблему с соединением: с такой ошибкой столкнулись 40% пользователей. Между тем 35% испытывают трудности при отправке и получении сообщений, а еще 23% - при авторизации.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января 2019 года WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах. Без популярного мессенджера остались владельцы устройств с операционной системой Nokia Series 40.

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