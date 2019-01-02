2019-01-02T08:40:18+03:00
Умные вещи

WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах

Без популярного мессенджера остались владельцы устройств с операционной системой Nokia Series 40
Дарья ИВАШКИНА
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WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах с 1 январяWhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах с 1 январяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 1 января 2019 года WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах. Без популярного мессенджера остались владельцы устройств с операционной системой Nokia Series 40, которая была разработана в 1999 году. Стоит отметить, что в 2012 году число гаджетов в мире под разными редакциями Nokia S40 насчитывало более 1,5 миллиарда.

А вот с 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет работать на смартфонах, которые имеют операционные системы Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше, сообщает официальный сайт компании WhatsApp Inc.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года появилась информация о том, что в приложении для смартфонов WhatsApp в скором времени появятся новые возможности. Как отмечалось, разработчики намерены добавить функции идентификации пользователей по отпечатку пальца (Touch ID) и по лицу (Face ID), которые, по задумке, должны повысить безопасность сервиса.

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