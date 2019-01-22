Верховный суд США поддержал запрет для трансгендеров на службу в армии
Верховный Суд США одобрил запрет на службу в вооруженных силах страны для некоторых трансгендеров. Во вторник судьи ВС большинством голосов - пять против четырех - поддержали указ президента Дональда Трампа.
Как отмечает Би-би-си, постановление Верховного Суда не является конечным, но дает возможность Пентагону ввести такой запрет. Он также отменяет блокировку данного законопроекта судами низшей инстанции. Документ не разрешает служить в армии людям, которые не могут решить. какой же пол им ближе - мужской или женский.
Напомним сайт kp.ru рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает добиваться запрета на службу трансгендеров в американской армии. В этот раз речь идет не о всей категории таких граждан, а лишь о тех, которые страдают гендерной дисфорией. Белый дом обратился в Верховный суд США и попросил пересмотреть решение нижестоящих инстанций относительно права данных трансгендеров служить в армии.
В августе прошлого года Трамп поручил Пентагону восстановить запрет на службу в армии трансгендеров, однако позже суд заблокировал этот приказ.