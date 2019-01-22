2019-01-22T23:13:34+03:00
В мире

Верховный суд США поддержал запрет для трансгендеров на службу в армии

Большинством голосов судьи поддержали политику президента Трампа
Юлия ДИВЕЕВА
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Верховный Суд США поддержал запрет на службу в армии трансгендераВерховный Суд США поддержал запрет на службу в армии трансгендераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Верховный Суд США одобрил запрет на службу в вооруженных силах страны для некоторых трансгендеров. Во вторник судьи ВС большинством голосов - пять против четырех - поддержали указ президента Дональда Трампа.

Как отмечает Би-би-си, постановление Верховного Суда не является конечным, но дает возможность Пентагону ввести такой запрет. Он также отменяет блокировку данного законопроекта судами низшей инстанции. Документ не разрешает служить в армии людям, которые не могут решить. какой же пол им ближе - мужской или женский.

Напомним сайт kp.ru рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает добиваться запрета на службу трансгендеров в американской армии. В этот раз речь идет не о всей категории таких граждан, а лишь о тех, которые страдают гендерной дисфорией. Белый дом обратился в Верховный суд США и попросил пересмотреть решение нижестоящих инстанций относительно права данных трансгендеров служить в армии.

В августе прошлого года Трамп поручил Пентагону восстановить запрет на службу в армии трансгендеров, однако позже суд заблокировал этот приказ.

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