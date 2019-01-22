2019-01-22T23:53:01+03:00
В мире

Один палестинец погиб и двое пострадали при израильском обстреле сектора Газа

Армия еврейского государства обстреляла палестинскую территорию в ответ н аранение израильского офицера
Юлия ДИВЕЕВА
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В секторе Газа обстреляли наблюдательную вышкуВ секторе Газа обстреляли наблюдательную вышкуФото: REUTERS
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В результате обстрела израильскими военными наблюдательной вышки в секторе Газа погиб один палестинец. еще двое были ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения автономии Ашраф аль-Кидра.

Он уточнил, что обстрел был произведен танком с израильской стороны во вторник вечером. Наблюдательная вышка, о которой идет речь, расположена в центральной части сектора Газа. Она используется боевиками из движения ХАМАС.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильский офицер получил ранение в столкновениях с палестинцами, устроившими беспорядки на границе сектора Газа, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 12 января на территории южного израильского регионального совета Сдот-Негев взорвалась ракета. Снаряд был выпущен из сектора Газа и упал незаселенной местности. Никто не пострадал. Из-за взрыва региональных советах Сдот-Негев и Шаар Ха-Негев сработали сирены воздушной тревоги.

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