Пущенная из сектора Газа ракета взорвалась на территории Израиля

СЕГОДНЯ 01:06 2019-01-13T01:06:09+03:00

В двух южных израильских районах сработала сирена воздушной тревоги

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На территории южного израильского регионального совета Сдот-Негев вечером 12 января взорвалась ракета. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Снаряд был выпущен из сектора Газа и упал незаселенной местности. Никто не пострадал. Военные ведут поиски места взрыва.

Также в заявлении израильских военных отмечается, что из-за взрыва региональных советах Сдот-Негев и Шаар Ха-Негев сработали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне сирийские ПВО в небе над Дамаском сбили несколько израильских ракет. Взрывы раздались над городом в 23.30 пятницы по местному времени и продолжались в течение ночи.

Также израильские самолеты нанесли удары со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном. Одной из целей обстрела стал район, где находится международный аэропорт Дамаска, где находятся позиции движения ХАМАС.