СЕГОДНЯ 21:25 2019-01-23T21:38:12+03:00

Путин рассказал, что на встрече с Эрдоганом обсудил дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба Фото: REUTERS

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Кремле обсудили дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба.

- Были обсуждены и вопросы, связанные с окончательной ликвидацией деятельности террористических группировок на сирийской территории. Говорили о том, как осуществляется российско-турецкий меморандум о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, - отметил Путин по окончании встречи с президентов Турции.

Президент РФ также заметил, что на переговорах с Эрдоганом была затронута тема дополнительных шагов Россия и Турции, которые страны могут предпринять для стабилизации ситуации в районе Идлиба, сообщает "ТАСС".

Главы государств отметили, что нужно продолжить борьбу с террористами, в том числе в Идлибе.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море.