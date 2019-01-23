Путин рассказал, что на встрече с Эрдоганом обсудил дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Кремле обсудили дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба.
- Были обсуждены и вопросы, связанные с окончательной ликвидацией деятельности террористических группировок на сирийской территории. Говорили о том, как осуществляется российско-турецкий меморандум о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, - отметил Путин по окончании встречи с президентов Турции.
Президент РФ также заметил, что на переговорах с Эрдоганом была затронута тема дополнительных шагов Россия и Турции, которые страны могут предпринять для стабилизации ситуации в районе Идлиба, сообщает "ТАСС".
Главы государств отметили, что нужно продолжить борьбу с террористами, в том числе в Идлибе.
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море.