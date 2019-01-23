2019-01-23T20:31:18+03:00
Происшествия

Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море

Ранее на газовозе и судне под флагом Танзании произошел пожар
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Тайип Эрдоган вовремя встречи с Владимиром Путиным заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном мореТайип Эрдоган вовремя встречи с Владимиром Путиным заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном мореФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе. Он отметил, что в результате инцидента погибли 16 турецких моряков.

- Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью моряков в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе, известно, что погибли 16 граждан Турции, - отметил президент Турции, открывая встречу с Владимиром Путиным в Кремле.

Ранее на газовозе и судне под флагом Танзании произошел сильный пожар. Тела десяти моряков, погибших в районе Керченского пролива, опознаны.

Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Чёрном море, отметив, что российские службы сделали всё возможное для их спасения, сообщает "RT".

- Инцидент произошёл за пределами нашего территориального моря, в нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно, сделали всё для того, чтобы спасти людей.

- Инцидент произошёл за пределами нашего территориального моря, в нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно, сделали всё для того, чтобы спасти людей, - подытожил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что спасательную операцию у горящих кораблей в Черном море свернули. Надежды найти моряков живыми больше не осталось.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube
В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла
Министр МВД России посетил Кабардино-Балкарскую Республику
В 2018 году Украина не пустила в страну более 6 тысяч россиян
Меркель: Германия продолжит поставки российского газа
Павел Шаповалов заявил о своей причастности к терактам 11 сентября в США
Проверки не подтвердили голодные обмороки у детей в школах Кузбасса
В российском правительстве прекратили обсуждать рост тарифов на электроэнергию для населения
Япония надеется найти пути экономического роста на саммите "большой двадцатки"
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
В Казахстане депутаты предложили переименовать страну
Ирландия приняла меры для смягчения возможных отрицательных последствий от Brexit
Германия призвала Россию сохранить ДРСМД
Сайт Headhunter тоже планирует удалить графу «Образование»
Нетаньяху назвал Иран главным врагом
Умер Валерий Никонов - известный советский кинооператор
Павла Шаповалова арестовали на два месяца за попытку угнать самолет "Сургут-Москва"
Российские инженеры построили беспилотник, способный летать в снег и ветер
В ЕС подняли вопрос о создании собственных космических сил
Начальника полиции города Чехова допрашивают по делу о превышении полномочий
Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
В Сирию за прошедшие сутки вернулось более тысячи беженцев