Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море

СЕГОДНЯ 20:05 2019-01-23T20:31:18+03:00

Тайип Эрдоган вовремя встречи с Владимиром Путиным заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море Фото: REUTERS

Ранее на газовозе и судне под флагом Танзании произошел пожар

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Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе. Он отметил, что в результате инцидента погибли 16 турецких моряков.

- Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью моряков в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе, известно, что погибли 16 граждан Турции, - отметил президент Турции, открывая встречу с Владимиром Путиным в Кремле.

Ранее на газовозе и судне под флагом Танзании произошел сильный пожар. Тела десяти моряков, погибших в районе Керченского пролива, опознаны.

Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Чёрном море, отметив, что российские службы сделали всё возможное для их спасения, сообщает "RT".

- Инцидент произошёл за пределами нашего территориального моря, в нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно, сделали всё для того, чтобы спасти людей.

- Инцидент произошёл за пределами нашего территориального моря, в нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно, сделали всё для того, чтобы спасти людей, - подытожил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что спасательную операцию у горящих кораблей в Черном море свернули. Надежды найти моряков живыми больше не осталось.