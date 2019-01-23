Чемпионка мира по боксу вызвала на ринг Шнурова за скандальный стих про Волочкову

23 Янв. 22:58 2019-01-23T22:58:32+03:00

За балерину Анастасию Волочкову вступилась российская чемпионка мира по боксу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фируза Шарипова отметила, что балерина приходила на ее тренировку и "произвела впечатление простого и открытого человека"

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Фируза Шарипова, чемпионка мира по боксу в лёгкой и полулёгкой весовых категориях, вызвала на бой лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Спортсменку возмутило стихотворение музыканта, адресованное балерине Анастасии Волочковой. О своих "боевых" планах Шарипова написала в своем Instagram.

- Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведём несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете своё новое стихотворение, - возмутилась Шарипова.

Спортсменка поделилась теплыми воспоминаниями, связанными с Волочковой. По словам Шариповой, балерина приходила на её открытую тренировку и "произвела впечатление простого и открытого человека".

Шарипова предложила каждому попробовать самим сесть на шпагат, прежде чем писать о российской балерине неприятные вещи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Анастасия Волочкова сделала голый шпагат на снегу и опубликовала фото в социальных сетях. Музыкант Сергей Шнуров высмеял балерину и ее любовь к шпагатам. На что Волочкова отреагировала, сказав, что лидер «Ленинграда» пиарится на ней и на своём разводе.