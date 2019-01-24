2019-01-24T04:21:13+03:00
Экономика

Правительство решило пока не обсуждать изменение энерготарифов для населения

Кабинет министров ждет анализа финансовых последствий для разных категорий граждан
Юлия ДИВЕЕВА
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Правительство отложило обсуждение изменений тарифов на электроэнергию для населенияПравительство отложило обсуждение изменений тарифов на электроэнергию для населенияФото: Павел МАРТИНЧИК
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В правительстве не будут обсуждать возможность введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения пока не будет проведен анализ финансовых последствий для различных категорий людей. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Он пояснил, что у вице-премьера прошло совещание по вопросу поэтапной отмены понижающего коэффициента для квартир с электроплитами и индивидуальных жилых домов, а также введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения. По итогам заседания было решено прекратить обсуждение этой темы на неопределенный срок, передает ТАСС.

По словам Джуса, вернуться к вопросу "о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей" правительство сможет после анализа финансовых последствий для граждан. Кроме того, при рассмотрении должны учитываться результаты мониторинга реальных доходов населения по итогам 2019 года.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что правительство РФ хочет снова ввести соцнормы потребления электричества. Потребление до 300 кВт-час в месяц с домовладения оплачивается по обычному тарифу. От 300 до 500 кВт-час - по повышенному. Более 500 кВт-час — по "экономически обоснованному". Также планируется лишить льгот жителей домов с электроплитами и сельчан.

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