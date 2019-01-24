2019-01-24T05:03:14+03:00
Политика

Трамп после отказа Конгресса заявил, что найдет способ обратиться к нации

Президент США ищет альтернативную площадку для выступления с посланием к народу
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп найдет возможность произнести свое ежегодное послание нации, несмотря на отказ Конгресса предоставить для этой цели площадку зала заседаний Палаты представителей.

"Мы сделаем что-то в качестве альтернативы. Мы поговорим с вами об этом позже", - сказал он на встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что спикер Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, отменив ежегодное выступление главы государства с обращением, показала, что "не желает выслушать правду". Он назвал это решение "огромным черным пятном" в истории страны, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Пелоси отказала Трампу в возможности выступить в парламенте с ежегодным обращением. Она подчеркнула, что не даст ему сделать это, пока федеральное правительство не возобновит свою работу.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, ежегодное обращение презиента США к нации запланировано на 29 января. Трамп намерен произнести традиционное обращение в двух вариантах: для Конгресса и для выступления на митинге. Спичрайтеры Белого дома пишут ему речи, в которых некоторые отрывки будут различаться.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео не признает права Мадуро на разрыв дипломатических отношений с США
Армения стала первым зарубежным покупателем российских автоматов АК-12
Правительство решило пока не обсуждать изменение энерготарифов для населения
Захарова назвала события в Венесуэле примером вмешательства Запада в дела других государств
Нападающий “Севильи” посвятил гол в ворота “Барселовны” пропавшему Сале
Владимир Джабаров: Попытки госпереворота стали "модным решением проблем"
Из-за морозов над Москвой появились три солнца
Социальные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля
Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран"
Климов: РФ признала президентом Венесуэлы Мадуро и не станет менять свою позицию
Мадуро обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле
Чемпионка мира по боксу вызвала на ринг Шнурова за скандальный стих про Волочкову
В Риме арестовали необычную домохозяйку - наркоторговца
В США арестовали медбрата клиники по делу пациентки, забеременевшей в коме
Глава оппозиции Венесуэлы принял на себя полномочия президента
Путин рассказал, что на встрече с Эрдоганом обсудил дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба
В Южной Корее выдали ордер на арест бывшего члена Верховного суда
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube
В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла