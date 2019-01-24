Трамп после отказа Конгресса заявил, что найдет способ обратиться к нации
Президент США Дональд Трамп найдет возможность произнести свое ежегодное послание нации, несмотря на отказ Конгресса предоставить для этой цели площадку зала заседаний Палаты представителей.
"Мы сделаем что-то в качестве альтернативы. Мы поговорим с вами об этом позже", - сказал он на встрече с журналистами в Белом доме.
Трамп отметил, что спикер Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, отменив ежегодное выступление главы государства с обращением, показала, что "не желает выслушать правду". Он назвал это решение "огромным черным пятном" в истории страны, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Пелоси отказала Трампу в возможности выступить в парламенте с ежегодным обращением. Она подчеркнула, что не даст ему сделать это, пока федеральное правительство не возобновит свою работу.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, ежегодное обращение презиента США к нации запланировано на 29 января. Трамп намерен произнести традиционное обращение в двух вариантах: для Конгресса и для выступления на митинге. Спичрайтеры Белого дома пишут ему речи, в которых некоторые отрывки будут различаться.
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