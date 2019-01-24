Наличие устаревших программ на компьютере повышает риск вирусных атак

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-24T10:07:35+03:00

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Большинство пользователей компьютеров на базе Windows рискует столкнуться с хакерскими атаками из-за того, что установленные на устройстве программы не были вовремя обновлены. К такому выводу пришли сотрудники компании, создавшей антивирусный софт Avast, после анализа 163 миллионов систем.

Согласно данным их исследования, более 94% пользователей располагают устаревшими версиями Skype и видеоплеера VLC Media Player. Кроме того, 85% юзеров используют старую версию Mozilla Firefox, а 77% не обновили iTunes. Также на компьютерах часто присутствуют устаревшие версии архиваторов.

Список программ, которые пользователи обновляют реже всего. Фото: blog.avast.com

Специалисты компании указывают на то, что в таких условиях многие программы становятся уязвимыми, и у злоумышленников появляются возможности для "компрометирования" устройств. Серьезной проблемой является еще и тот факт, что на старые версии Microsoft Office обновления просто не выходят. Современная операционная система Windows 10, которую используют 40% пользователей, также в большинстве случаев работает без обновлений.

В любом случае, эксперты Avast рекомендуют проверять установленные версии программ и заменять их вовремя, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

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