2019-01-24T10:07:35+03:00
Умные вещи

Наличие устаревших программ на компьютере повышает риск вирусных атак

Эксперты выяснили, что большая часть приложений является уязвимой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Avast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователейAvast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователейФото: EAST NEWS
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Большинство пользователей компьютеров на базе Windows рискует столкнуться с хакерскими атаками из-за того, что установленные на устройстве программы не были вовремя обновлены. К такому выводу пришли сотрудники компании, создавшей антивирусный софт Avast, после анализа 163 миллионов систем.

Согласно данным их исследования, более 94% пользователей располагают устаревшими версиями Skype и видеоплеера VLC Media Player. Кроме того, 85% юзеров используют старую версию Mozilla Firefox, а 77% не обновили iTunes. Также на компьютерах часто присутствуют устаревшие версии архиваторов.

Список программ, которые пользователи обновляют реже всего. Фото: blog.avast.com

Список программ, которые пользователи обновляют реже всего. Фото: blog.avast.com

Специалисты компании указывают на то, что в таких условиях многие программы становятся уязвимыми, и у злоумышленников появляются возможности для "компрометирования" устройств. Серьезной проблемой является еще и тот факт, что на старые версии Microsoft Office обновления просто не выходят. Современная операционная система Windows 10, которую используют 40% пользователей, также в большинстве случаев работает без обновлений.

В любом случае, эксперты Avast рекомендуют проверять установленные версии программ и заменять их вовремя, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Сеть была слита база данных с почти 773 млн уникальных адресов электронной почты и 22 млн паролей.

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