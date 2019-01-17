2019-01-17T15:26:56+03:00
В мире

Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей

Общий объем похищенных данных составил около 87 гигабайт, они были опубликованы на файловом хостинге Mega
Елена Гильманова
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Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролейХакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролейФото: REUTERS
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Эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант сообщил о том, что в интернет выложили базу данных с почти 773 миллионами уникальных адресов электронной почты и почти 22 миллионами уникальных паролей.

Хант рассказал, что папка весом 87 гигабайт, названная «Коллекция № 1», была выложена на облачном сервисе Mega и на «популярном хакерском форуме». По его словам, коллекция украденных паролей и адресов составлена из разных источников, относящихся к разным годам.

Предполагается, что база интернет-пользователей собиралась с 2008 года. В настоящее время эта информация удалена с файлохранилища Mega, однако не исключено, что ее перенесли на другие ресурсы. «Если вы обнаружили себя в этом архиве, то один или несколько паролей, которые вы использовали, смогут узнать другие люди», - отметил Хант.

Американский журнал «The Wired» назвал эту публикацию украденных данных крупнейшей из известных.

Проверить, есть ли ваш почтовый адрес в «Коллекции № 1», можно на сайте «Have I Been Pwned?», который поддерживает Хант.

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