Евро и доллар потеряли в стоимости на старте торгов

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-24T12:27:30+03:00

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Рубль слегка вырос относительно доллара и евро на старте торгов Московской биржи в четверг, 24 января. Об этом свидетельствуют данные утренней сессии.

Так, евро потерял 0,33% от курса уровня закрытия предыдущих торгов и опустился до отметки в 74,99 рубля. В последний раз данная валюта стоила меньше 75 рублей 14 декабря 2018 года.

Курс доллара также потерял в цене. Американская валюта опустилась до отметки в 65,97 рубля, потеряв 0,16% от уровня закрытия торгов в среду. Подобная ситуация в последний раз наблюдалась в первой половине декабря прошлого года.

Что касается стоимости нефти, то фьючерсы на сырье марки Brent с поставкой в марте 2019 года торгуется по 60,86 долларов за баррель на бирже ICE в Лондоне. Это ниже прежних показателей на 0,46%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что только за прошедшие 10 лет рубль обесценился по отношению к доллару более чем в два раза - на 136,4%.